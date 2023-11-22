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11:22 (мск), источник: МК.RU Уфа

Радий Хабиров: «Развиваем связи с надежными зарубежными партнерами, ищем новых»

Сегодня в Уфе стартовала международная неделя бизнеса.

Глава республики опубликовал в соцсетях данные с показателями роста внешнеторгового оборота Башкортостана в первом полугодии 2023 года.

Основные партнерами республики являются Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Китай и Турция, а всего Башкирия взаимодействует с 112 странами.

— Развиваем связи с надежными зарубежными партнерами, ищем новых. Мы продолжаем активно работать на международной арене, — написал он. — В условиях санкций стараемся открывать для нашего бизнеса перспективные направления.

В неделе бизнеса примут участие зарубежные делегации — глава республики подчеркнул, что партнерство с дружественными странами приобретает огромное значение.

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