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12:35 (мск), источник: Ведомости

СМИ: глава СК РФ Бастрыкин призвал прописать в Конституции госидеологию

Работу над Конституцией нужно продолжить, в частности, в ней следует прописать идеологию государства. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции мне кажется, это необходимо», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».

Он также уточнил, что необходимо сформулировать идеологию государства и цели общества.

«И закрепить ее в Конституции. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — сказал Бастрыкин.

Предложения по основному закону страны председатель СК РФ озвучил в Минюсте России в ходе конференции «Державинские чтения» на заседании, тематически приуроченном к 30-летнему юбилею принятия Конституции.

Ранее поправки в Конституцию вносились в октябре 2022 г.: в текст главы 3 «Федеративное устройство» в перечень субъектов РФ включены Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области, которые присоединили к составу страны по итогам референдумов. В 2020 г. в основной закон страны также был внесен ряд существенных правок в главы 3−8.

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