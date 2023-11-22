Главное
Спецоперация на Украине
12:39 (мск), источник: Ведомости

Алиев: препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии препятствий для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

Источник: Reuters

«Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — сказал Алиев во время встречи с британским госминистром по вопросам Европы Лео Докерти (цитата по «РИА Новости»).

19 сентября Азербайджан начал боевые действия на территории Нагорного Карабаха для «восстановления конституционного строя». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. Позже президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

В середине октября президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в частности провести в Москве переговоры. Россия, по оценке президента, в течение трех лет предпринимала усилия для недопущения эскалации, а в рамках трехсторонних соглашений велась работа по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван согласовал с Баку основные принципы мирного договора. При этом, страны говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга, отметил он.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обстоятельства предоставления отсрочки одиноким отцам разъяснил Верховный суд
Российские автодилеры начали судиться с группой Renault
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта