12:39 (мск), источник: Ведомости
Алиев: препятствий для подписания мирного договора с Арменией больше нет
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии препятствий для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — сказал Алиев во время встречи с британским госминистром по вопросам Европы Лео Докерти (цитата по «РИА Новости»).
В середине октября президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, заявил, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, в частности провести в Москве переговоры. Россия, по оценке президента, в течение трех лет предпринимала усилия для недопущения эскалации, а в рамках трехсторонних соглашений велась работа по нормализации отношений между Ереваном и Баку.
18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван согласовал с Баку основные принципы мирного договора. При этом, страны говорят на разных дипломатических языках и часто не понимают друг друга, отметил он.