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15:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии назначен новый мэр города Учалы

Мэром города Учалы стал Вадим Садыков.

Источник: соцсети

Об этом в своих соцсетях сообщил глава Учалинского района республики Руслан Гилязетдинов.

Кандидатуру мэра утвердили сегодня большинством голосов депутатов городского Совета в ходе открытого голосования.

Вадим Садыков окончил Челябинский агроинженерный университет по направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». С 2008 года работал на должности инженера-энергетика в компании «Учалытеплосервис», с 2013 года — главного инженера «Ледовой арены “Горняк”, а в 2017 году возглавил это учреждение. Избирался депутатом городского Совета пятого созыва.

«Желаю Вадиму Надимовичу успешной и плодотворной деятельности на ответственном посту на благо всех жителей города Учалы!» — отметил Руслан Гилязетдинов.

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