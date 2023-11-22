15:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии назначен новый мэр города Учалы
Мэром города Учалы стал Вадим Садыков.
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Об этом в своих соцсетях сообщил глава Учалинского района республики Руслан Гилязетдинов.
Кандидатуру мэра утвердили сегодня большинством голосов депутатов городского Совета в ходе открытого голосования.
Вадим Садыков окончил Челябинский агроинженерный университет по направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». С 2008 года работал на должности инженера-энергетика в компании «Учалытеплосервис», с 2013 года — главного инженера «Ледовой арены “Горняк”, а в 2017 году возглавил это учреждение. Избирался депутатом городского Совета пятого созыва.
«Желаю Вадиму Надимовичу успешной и плодотворной деятельности на ответственном посту на благо всех жителей города Учалы!» — отметил Руслан Гилязетдинов.