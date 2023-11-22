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15:42 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Президент Таджикистана прибыл с визитом в Беларусь

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

В Минске 23 ноября под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ. Члены СКБ обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, определят предстоящие задачи, а также примут ряд документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.

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