Владимир Путин наградил федеральными наградами ряд жителей Башкирии

За высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден заведующий отделением клиники ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Наиль Аллаяров.
Медалью Луки Крымского награжден медбрат клиники ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Рустам Айбулатов.
Профессору кафедры ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Азату Габитову за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Ранее «Башинформ» сообщал, что семьи из Башкирии награждены государственными наградами России.