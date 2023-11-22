16:30 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
МИД России прокомментировал ситуацию со свободой СМИ в Молдавии
Захарова: ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке.
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ситуация со свободой СМИ в Молдавии приблизилась к критической отметке, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы регулярно обращаем и ваше внимание, и делаем заявления в связи с катастрофической ситуацией со свободой СМИ в Молдавии. По-моему, она уже действительно приблизилась к критической отметке», — сказала Захарова на брифинге в среду.
Она добавила, что Кишинев копирует репрессивные практики, применявшиеся в Прибалтике и на Украине, доступ граждан к объективной информации ограничивается.