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17:22 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Законы о сдаче жилья иностранцам меняются в Беларуси

Речь идет о том, что юридические и физические лица, которые сдают жилье иностранцам для временного проживания, должны информировать об этом милицию.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся поправки в законодательство, регулирующее порядок пребывания иностранных граждан на территории Беларуси.

В Овальном зале законопроект представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Документом, в частности, предлагается установить административную ответственность в виде штрафов в отношении тех лиц, которые сдают временное жилье гражданам иностранных государств, но не уведомляют об этом милицию.

В проекте закона конкретизирован список помещений, при сдаче которых иностранцам юрлица и физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны уведомить об этом органы внутренних дел. Это жилые помещения, комнаты в агроэкоусадьбах, садовые домики, дачи, многофункциональные помещения, в том числе бизнес-апартаменты.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов, глава МВД дополнил, что в данный перечень входят и «домики охотника», «домики рыбака». «По ним также должна предоставляться информация в органы внутренних дел», — сказал министр.

Как пояснил член постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Сыранков, речь идет о всех иностранных гражданах, которые временно прибывают в страну, это касается и граждан России.

По его словам, в законопроекте уточняется перечень форм документов, на основании которых помещения будут сдаваться иностранцам. Это договор найма жилого помещения, договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, договор аренды и договор возмездного оказания услуг, пояснил парламентарий.

Он отметил, что проект закона является актуальным и направлен на своевременность поступления информации о тех, кто сдает жилье иностранцам, и об иностранных гражданах, прибывающих в Беларусь.

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 Законы о сдаче жилья иностранцам меняются в Беларуси
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