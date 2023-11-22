Законы о сдаче жилья иностранцам меняются в Беларуси

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Депутаты приняли в первом чтении проект закона, которым вносятся поправки в законодательство, регулирующее порядок пребывания иностранных граждан на территории Беларуси.
В Овальном зале законопроект представил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Документом, в частности, предлагается установить административную ответственность в виде штрафов в отношении тех лиц, которые сдают временное жилье гражданам иностранных государств, но не уведомляют об этом милицию.
В проекте закона конкретизирован список помещений, при сдаче которых иностранцам юрлица и физлица, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны уведомить об этом органы внутренних дел. Это жилые помещения, комнаты в агроэкоусадьбах, садовые домики, дачи, многофункциональные помещения, в том числе бизнес-апартаменты.
Отвечая на уточняющие вопросы депутатов, глава МВД дополнил, что в данный перечень входят и «домики охотника», «домики рыбака». «По ним также должна предоставляться информация в органы внутренних дел», — сказал министр.
Как пояснил член постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Сыранков, речь идет о всех иностранных гражданах, которые временно прибывают в страну, это касается и граждан России.
По его словам, в законопроекте уточняется перечень форм документов, на основании которых помещения будут сдаваться иностранцам. Это договор найма жилого помещения, договор на оказание услуг в сфере агроэкотуризма, договор аренды и договор возмездного оказания услуг, пояснил парламентарий.
Он отметил, что проект закона является актуальным и направлен на своевременность поступления информации о тех, кто сдает жилье иностранцам, и об иностранных гражданах, прибывающих в Беларусь.