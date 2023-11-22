19:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Лукашенко: Беларусь готова увеличить товарооборот с Таджикистаном
Президент Таджикистана прибыл в Минск накануне саммита ОДКБ, который пройдет в белоруской столице в четверг, 23 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.
«Встречаем Вас как друга. Вы очень близки белорусскому народу, вас очень хорошо знают».
После чего добавил, что президента Таджикистана уважают за его «открытость, простоту, душевность, как и весь таджикский народ».
Александр Лукашенко отметил, что обстановка в Таджикистане непростая, однако экономика страны продолжает развиваться.
«Я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетике. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе».
О товарообороте
Что касается двусторонних отношений, то белорусский лидер обратил внимание на то, что в этом году торговый оборот между двумя странами приближается к 100 миллионам долларов. При этом Беларусь готова и в дальнейшем его наращивать.
«Под $100 млн мы освоим товарооборот. Но я хочу, чтобы вы понимали: мы готовы вашу продукцию, особенно сельскохозяйственную (которой у нас, к сожалению, нет) покупать в любых объемах».
После чего сказал, что от Таджикистана поступила просьба о создании в Беларуси «мощного торгового центра».
«Вы должны знать, что мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Если не устраивает, подберем еще участок. Готовы совместно с вами в этом отношении работать».
Он подчеркнул, что в Беларуси будут востребованы производимые в Таджикистане алюминий, хлопок, другие товары, в связи с чем товарооборот можно увеличивать «в такой степени, в которой это необходимо для дружественного нам Таджикистана».
«Словом, и экономика, и политика, и гуманитарная сферы у нас развиваются неплохо. И в военно-техническом отношении мы также работаем неплохо».
Встреча в преддверии саммита
Президент Таджикистана прибыл в Минск накануне саммита ОДКБ, который пройдет в белоруской столице в четверг, 23 ноября.
На встрече запланировано обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, определение предстоящих задач, а также принятие ряда документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.