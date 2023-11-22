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19:57 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко: Беларусь готова увеличить товарооборот с Таджикистаном

Президент Таджикистана прибыл в Минск накануне саммита ОДКБ, который пройдет в белоруской столице в четверг, 23 ноября.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 ноя — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба главы государства.

«Встречаем Вас как друга. Вы очень близки белорусскому народу, вас очень хорошо знают».

приветствовал белорусский лидер высокого гостя.

После чего добавил, что президента Таджикистана уважают за его «открытость, простоту, душевность, как и весь таджикский народ».

Александр Лукашенко отметил, что обстановка в Таджикистане непростая, однако экономика страны продолжает развиваться.

«Я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетике. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе».

заявил глава государства.

О товарообороте

Что касается двусторонних отношений, то белорусский лидер обратил внимание на то, что в этом году торговый оборот между двумя странами приближается к 100 миллионам долларов. При этом Беларусь готова и в дальнейшем его наращивать.

«Под $100 млн мы освоим товарооборот. Но я хочу, чтобы вы понимали: мы готовы вашу продукцию, особенно сельскохозяйственную (которой у нас, к сожалению, нет) покупать в любых объемах».

подчеркнул Александр Лукашенко.

После чего сказал, что от Таджикистана поступила просьба о создании в Беларуси «мощного торгового центра».

«Вы должны знать, что мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Если не устраивает, подберем еще участок. Готовы совместно с вами в этом отношении работать».

заверил глава государства.

Он подчеркнул, что в Беларуси будут востребованы производимые в Таджикистане алюминий, хлопок, другие товары, в связи с чем товарооборот можно увеличивать «в такой степени, в которой это необходимо для дружественного нам Таджикистана».

«Словом, и экономика, и политика, и гуманитарная сферы у нас развиваются неплохо. И в военно-техническом отношении мы также работаем неплохо».

добавил Александр Лукашенко.

Встреча в преддверии саммита

Президент Таджикистана прибыл в Минск накануне саммита ОДКБ, который пройдет в белоруской столице в четверг, 23 ноября.

На встрече запланировано обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, определение предстоящих задач, а также принятие ряда документов, нацеленных на обеспечение интересов коллективной безопасности.

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