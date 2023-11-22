Главное
Главные новости к вечеру 22 ноября
21:11 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Додон раскритиковал идею о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья

Додон: вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья станет предательством.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья обернется предательством национальных интересов страны, об этом заявил в среду экс-президент республики Игорь Додон на встрече с послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз.

«Распространяемая нынешней властью идея об интеграции в ЕС без Приднестровья является предательством национальных интересов. Решения об интеграции в любой союз должны приниматься только гражданами этой страны и только путем референдума».

написал Донон в своем Telegram-канале после встречи с европейским дипломатом.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕС