21:11 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Додон раскритиковал идею о вступлении Молдавии в ЕС без Приднестровья
Додон: вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья станет предательством.
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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Вступление Молдавии в Евросоюз без Приднестровья обернется предательством национальных интересов страны, об этом заявил в среду экс-президент республики Игорь Додон на встрече с послом ЕС в Кишиневе Янисом Мажейксом.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в Евросоюз.
«Распространяемая нынешней властью идея об интеграции в ЕС без Приднестровья является предательством национальных интересов. Решения об интеграции в любой союз должны приниматься только гражданами этой страны и только путем референдума».
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.