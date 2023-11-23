00:26 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Пенсия в Беларуси 2023: как повышается, почему понижается, страховой стаж, справка о зарплате
В Минтруда Беларуси назвали обязательное условие для получения пенсии.
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Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в Беларуси в сентябре 2023 составил 737 рублей, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда и социальной защиты. Величина пенсии зависит прежде всего от стажа (общего и страхового), а также от величины зарплаты (для новоиспеченных пенсионеров — за последние 29 трудовых лет).
Как пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси, обязательным условием для получения пенсии является страховой стаж, то есть время когда человек и компания, где он трудился, уплачивали взносы в ФСЗН. Для людей, которые выходят на пенсию в 2023 году, страховой стаж равняется 19 годам, к 2025 году он возрастет до 20 лет.
Что уменьшает пенсию Отсутствие справок о зарплате с места работы
Размер пенсии может понизиться, если человек, который выходит на пенсию и собирает документы, не сможет подтвердить свой заработок за все последние 29 лет. Вернее, с января 2003 года все документируется государством и справки с 2003 до 2023 для оформления пенсии не нужны. Получается, что для уходящих на пенсию в 2023 надо предоставить справки о зарплате с 1994 по 2002 год включительно. Дело это не всегда легкое. Хорошо, если на эти годы выпало работать на стабильном предприятии или в фирме, которая существует по сей день. Хуже, если это была небольшая фирма, которая давно закрылась. Не нашли документов, придется подавать в суд и там доказывать, что работали.
Страховой стаж менее 19 лет
В 2023 году свежеиспеченным пенсионерам для назначения пенсии по возрасту требуется 19 лет страхового стажа. Это тот срок, за который работник и его работодатель в соотношении 1% и 28% соответственно от величины зарплаты отчисляли обязательные взносы по пенсионному страхованию в ФСЗН.
Страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии с 2017 года растет и к 2025 достигнет максимума — 20 лет. Не наработал столько, вернее не платил столько лет взносы, — получать будешь значительно меньше.
За каждый год сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% бюджета прожиточного минимума пенсионера, но не более чем до 100% БПМ пенсионера.
Таким образом, если страхового стажа не хватает, то и пенсия придет позже, не в 58 лет, а в 60, не в 63, а в 65. Женщины, которым исполнилось 60 лет, и мужчины, которым исполнилось 65 лет, могут получать пенсию при неполном страховом стаже от 10 до 19 лет.
Маленькая зарплата
Работа на четверть или на полставки, или невысокая зарплата, могут в итоге уменьшить размер будущей пенсии. Как пояснили «Комсомолке» в Минтруда и социальной защиты, при исчислении стажа во внимание принимается суммарный заработок, из которого уплачены страховые взносы за соответствующий период работы, и суммарная минимальная заработная плата за этот же период.
Главное, чтобы специалист, который работает на неполную ставку, в среднем за год получил не менее минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года, например, она составила 375 ₽, на 1 января 2021 года — 400 ₽, на 1 января 2023 — 554 рубля). Получается, что год трудового стажа будет сформирован, если зарплата, по данным на 2023 год, не меньше 554 рубля в месяц.
«Если заработок, с которого уплачены взносы, превысит минимальный, то стаж будет равен одному году. Если заработок будет ниже, то стаж будет пропорционально уменьшаться. Такое правило действует в отношении всех работников — и работающих на полную ставку, и работающих на неполную ставку».
Получается, что работник с заработком в размере двух минимальных заработных плат, даже находясь в течение 6 месяцев в отпуске без сохранения заработной платы, то есть в отпуске за свой счет, или работая на 0,5 ставки, сформирует год страхового стажа.
Что увеличит пенсию
Стаж
Больше стаж работы — выше пенсия. Как пояснила агентству «Минск-Новости» зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская, пенсии по возрасту исчисляются в процентном соотношении 55% среднемесячного откорректированного заработка за 20 лет стажа работы у женщин и 25 лет работы у мужчин. За каждый год стажа сверх этих 20 и 25 лет пенсия увеличивается на 1% (в пределах 75%). При этом женщинам за стаж от 30 до 40 лет, а мужчинам от 35 до 45 лет размер пенсии увеличивается за каждый указанный год дополнительно.
Зарплата за 29 лет
Естественно, на размер пенсии влияет то, сколько вы зарабатывали в течение своей трудовой жизни. От этого будет зависеть ваш индивидуальный коэффициент. Максимальный индивидуальный коэффициент — 5.0. Коэффициент рассчитывается путем соотнесения ежемесячного фактического заработка в установленном периоде и средней заработной платы работников в республике в тех же месяцах.
Отказ от пенсии на время
На размер пенсии в сторону увеличения можно повлиять и достигши пенсионного возраста и на время отказавшись от получения пенсии. Такая возможность с недавних пор у жителей Беларуси есть. Этим чаще всего стремятся воспользоваться те, у кого небольшой трудовой стаж и еще есть силы работать.
То есть подходит время оформлять пенсию. Вы ее официально оформляете и сразу же от нее отказываетесь, продолжая работать и нарабатывать стаж. Это дает вам за первый полный год работы увеличение на 6% заработка, принятого для ее исчисления (проще говоря, плюс 6 лет трудового стажа), за второй — на 8%, за третий — на 10%, за четвертый — на 12%, за пятый и каждый последующий год — по 14%.
Если работа без получения назначенной пенсии продолжалась менее полного года, то для увеличения учитываются каждые полные два месяца работы (размер увеличения составляет 1% заработка за каждые два месяца), пояснили в Минтруда и соцзащиты.
В Минтруда подсчитывали, что отказ от пенсии на пять лет фактически ее удвоит.
На сайте Минтруда и соцзащиты сказано, что «за 5 лет работы без получения пенсии ее размер увеличится в 1,7 — 1,8 раза».
То есть выбор времени неполучения пенсии — за пенсионером. Это может быть несколько месяцев, а может и несколько лет, это может быть в 58 лет у женщин и в 63 года у мужчин, а может быть и позже.
Инвалидность
Если пенсионер становится инвалидом первой группы, то пенсия его увеличивается за счет установления надбавки на уход, пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Размер этой надбавки составляет 100% минимального размера пенсии по возрасту. Устанавливается она автоматически, то есть заявление писать не надо, с первого числа месяца, следующего за месяцем установления группы инвалидности.
Трудовая пенсия по инвалидности первой группы выплачивается в более высоком размере, а именно 75% заработка, принятого для исчисления пенсии (для сравнения: для назначения пенсии по возрасту в таком размере надо иметь стаж работы женщинам не менее 40 лет, мужчинам — не менее 45 лет). Но вот целесообразно ли в каждом конкретном случае переходить с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности — подсчитают и подскажут в соцзащите по месту жительства.
Возраст
Чем старше пенсионер, тем выше пенсия. После 75 лет к пенсиям неработающих пенсионеров, устанавливается так называемая «возрастная» доплата, пояснили в Минтруда и соцзащиты.
Доплата устанавливается автоматически, то есть идти в исполком и писать заявление не надо, и начинает выплачиваться с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 75-летнего возраста.
Размер доплаты в возрасте 75−79 лет — 75% минимального размера пенсии по возрасту (в ноябре 2023 это 68,96 ₽). 80+ — 100% минимального размера пенсии по возрасту (в ноябре 2023 это 91,95 ₽).
Такую доплату не получат пенсионеры, которые после 75 лет продолжают работать, те, кто живет в домах-интернатах, те, кто живет за пределами Беларуси, или находятся в местах лишения свободы.
Размер таких возрастных доплат пересматривается в сторону увеличения каждые три месяца.