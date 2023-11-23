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00:26 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Пенсия в Беларуси 2023: как повышается, почему понижается, страховой стаж, справка о зарплате

В Минтруда Беларуси назвали обязательное условие для получения пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в Беларуси в сентябре 2023 составил 737 рублей, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда и социальной защиты. Величина пенсии зависит прежде всего от стажа (общего и страхового), а также от величины зарплаты (для новоиспеченных пенсионеров — за последние 29 трудовых лет).

Право на трудовую пенсию по возрасту имеют мужчины, достигшие 63 лет при общем стаже работы не менее 25 лет и женщины с 58 лет при общем стаже работы не менее 20 лет. 40 лет общего стажа у женщин и 45 лет у мужчин — это максимум, который учтут при начислении пенсии.

Как пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси, обязательным условием для получения пенсии является страховой стаж, то есть время когда человек и компания, где он трудился, уплачивали взносы в ФСЗН. Для людей, которые выходят на пенсию в 2023 году, страховой стаж равняется 19 годам, к 2025 году он возрастет до 20 лет.

Что уменьшает пенсию Отсутствие справок о зарплате с места работы

Размер пенсии может понизиться, если человек, который выходит на пенсию и собирает документы, не сможет подтвердить свой заработок за все последние 29 лет. Вернее, с января 2003 года все документируется государством и справки с 2003 до 2023 для оформления пенсии не нужны. Получается, что для уходящих на пенсию в 2023 надо предоставить справки о зарплате с 1994 по 2002 год включительно. Дело это не всегда легкое. Хорошо, если на эти годы выпало работать на стабильном предприятии или в фирме, которая существует по сей день. Хуже, если это была небольшая фирма, которая давно закрылась. Не нашли документов, придется подавать в суд и там доказывать, что работали.

Страховой стаж менее 19 лет

В 2023 году свежеиспеченным пенсионерам для назначения пенсии по возрасту требуется 19 лет страхового стажа. Это тот срок, за который работник и его работодатель в соотношении 1% и 28% соответственно от величины зарплаты отчисляли обязательные взносы по пенсионному страхованию в ФСЗН.

Страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии с 2017 года растет и к 2025 достигнет максимума — 20 лет. Не наработал столько, вернее не платил столько лет взносы, — получать будешь значительно меньше.

Но с 2021 года пенсии при неполном страховом стаже начисляют и вот таким образом: при 10 лет страхового стажа пенсия составит 73% бюджета прожиточного минимума пенсионера (с 1 ноября 2023 по 31 января 2024 это 273,26 ₽) А это значит, что пенсия в этом случае равняется 197 ₽.

За каждый год сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3% бюджета прожиточного минимума пенсионера, но не более чем до 100% БПМ пенсионера.

Таким образом, если страхового стажа не хватает, то и пенсия придет позже, не в 58 лет, а в 60, не в 63, а в 65. Женщины, которым исполнилось 60 лет, и мужчины, которым исполнилось 65 лет, могут получать пенсию при неполном страховом стаже от 10 до 19 лет.

Маленькая зарплата

Работа на четверть или на полставки, или невысокая зарплата, могут в итоге уменьшить размер будущей пенсии. Как пояснили «Комсомолке» в Минтруда и социальной защиты, при исчислении стажа во внимание принимается суммарный заработок, из которого уплачены страховые взносы за соответствующий период работы, и суммарная минимальная заработная плата за этот же период.

Главное, чтобы специалист, который работает на неполную ставку, в среднем за год получил не менее минимальной заработной платы (на 1 января 2020 года, например, она составила 375 ₽, на 1 января 2021 года — 400 ₽, на 1 января 2023 — 554 рубля). Получается, что год трудового стажа будет сформирован, если зарплата, по данным на 2023 год, не меньше 554 рубля в месяц.

«Если заработок, с которого уплачены взносы, превысит минимальный, то стаж будет равен одному году. Если заработок будет ниже, то стаж будет пропорционально уменьшаться. Такое правило действует в отношении всех работников — и работающих на полную ставку, и работающих на неполную ставку».

подчеркнули специалисты.

Получается, что работник с заработком в размере двух минимальных заработных плат, даже находясь в течение 6 месяцев в отпуске без сохранения заработной платы, то есть в отпуске за свой счет, или работая на 0,5 ставки, сформирует год страхового стажа.

Что увеличит пенсию

Стаж

Больше стаж работы — выше пенсия. Как пояснила агентству «Минск-Новости» зампредседателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ольга Василевская, пенсии по возрасту исчисляются в процентном соотношении 55% среднемесячного откорректированного заработка за 20 лет стажа работы у женщин и 25 лет работы у мужчин. За каждый год стажа сверх этих 20 и 25 лет пенсия увеличивается на 1% (в пределах 75%). При этом женщинам за стаж от 30 до 40 лет, а мужчинам от 35 до 45 лет размер пенсии увеличивается за каждый указанный год дополнительно.

Зарплата за 29 лет

Естественно, на размер пенсии влияет то, сколько вы зарабатывали в течение своей трудовой жизни. От этого будет зависеть ваш индивидуальный коэффициент. Максимальный индивидуальный коэффициент — 5.0. Коэффициент рассчитывается путем соотнесения ежемесячного фактического заработка в установленном периоде и средней заработной платы работников в республике в тех же месяцах.

Отказ от пенсии на время

На размер пенсии в сторону увеличения можно повлиять и достигши пенсионного возраста и на время отказавшись от получения пенсии. Такая возможность с недавних пор у жителей Беларуси есть. Этим чаще всего стремятся воспользоваться те, у кого небольшой трудовой стаж и еще есть силы работать.

Законодательством предусмотрена возможность увеличения пенсии по возрасту за счет ее временного неполучения.

То есть подходит время оформлять пенсию. Вы ее официально оформляете и сразу же от нее отказываетесь, продолжая работать и нарабатывать стаж. Это дает вам за первый полный год работы увеличение на 6% заработка, принятого для ее исчисления (проще говоря, плюс 6 лет трудового стажа), за второй — на 8%, за третий — на 10%, за четвертый — на 12%, за пятый и каждый последующий год — по 14%.

Если работа без получения назначенной пенсии продолжалась менее полного года, то для увеличения учитываются каждые полные два месяца работы (размер увеличения составляет 1% заработка за каждые два месяца), пояснили в Минтруда и соцзащиты.

В Минтруда подсчитывали, что отказ от пенсии на пять лет фактически ее удвоит.

На сайте Минтруда и соцзащиты сказано, что «за 5 лет работы без получения пенсии ее размер увеличится в 1,7 — 1,8 раза».

То есть выбор времени неполучения пенсии — за пенсионером. Это может быть несколько месяцев, а может и несколько лет, это может быть в 58 лет у женщин и в 63 года у мужчин, а может быть и позже.

Инвалидность

Если пенсионер становится инвалидом первой группы, то пенсия его увеличивается за счет установления надбавки на уход, пояснили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Размер этой надбавки составляет 100% минимального размера пенсии по возрасту. Устанавливается она автоматически, то есть заявление писать не надо, с первого числа месяца, следующего за месяцем установления группы инвалидности.

Трудовая пенсия по инвалидности первой группы выплачивается в более высоком размере, а именно 75% заработка, принятого для исчисления пенсии (для сравнения: для назначения пенсии по возрасту в таком размере надо иметь стаж работы женщинам не менее 40 лет, мужчинам — не менее 45 лет). Но вот целесообразно ли в каждом конкретном случае переходить с пенсии по возрасту на пенсию по инвалидности — подсчитают и подскажут в соцзащите по месту жительства.

Возраст

Чем старше пенсионер, тем выше пенсия. После 75 лет к пенсиям неработающих пенсионеров, устанавливается так называемая «возрастная» доплата, пояснили в Минтруда и соцзащиты.

Доплата устанавливается автоматически, то есть идти в исполком и писать заявление не надо, и начинает выплачиваться с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер достиг 75-летнего возраста.

Размер доплаты в возрасте 75−79 лет — 75% минимального размера пенсии по возрасту (в ноябре 2023 это 68,96 ₽). 80+ — 100% минимального размера пенсии по возрасту (в ноябре 2023 это 91,95 ₽).

Такую доплату не получат пенсионеры, которые после 75 лет продолжают работать, те, кто живет в домах-интернатах, те, кто живет за пределами Беларуси, или находятся в местах лишения свободы.

Размер таких возрастных доплат пересматривается в сторону увеличения каждые три месяца.

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