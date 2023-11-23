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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

Радий Хабиров осмотрел в Уфе выставку, посвященную СВО

23 ноября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел выставку, посвященную специальной военной операции. Она развернута в Доме Государственного Собрания — Курултая Башкортостана.

Источник: Башинформ

Организатором выступил парламентский комитет по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам при поддержке Национального музея республики и региональных отделений общественных организаций «Поисковое движение России» и «Творческий союз художников России».

Центром экспозиции является знамя Башкирского добровольческого батальона имени М. Шаймуратова, расписанное пожеланиями солдат и переданное Радию Хабирову во время его рабочей поездки в Донбасс. На выставке можно увидеть форму, амуницию и фрагменты вооружения, фотографии и личные вещи героев специальной военной операции. Как рассказала заведующая отделом истории края Национального музея Вера Макарова, в частности, родители Героев России Максима Серафимова и Игоря Насибуллина передали разгрузку разведчика и шлемофон танкиста, а также другие личные вещи, которые принадлежали их сыновьям. На выставке отражена работа гуманитарного конвоя и всесторонняя помощь армии со стороны республики, экспонируется продукция волонтерского движения «Шьем и вяжем для наших. Башкортостан».

Эта экспозиция является постоянно действующей и размещена в зале современной истории Национального музея РБ.

«Она постоянно пополняется, мы рассказываем не только о героях и участниках СВО, но и о наших жителях, которые оказывают помощь нашим героям», — рассказала ИА «Башинформ» Вера Макарова.

Творческая часть выставки объединена темой «Арт-поддержка». Председатель регионального отделения общественной организации «Творческий союз художников России» Владислав Пегов пояснил Главе республики, что проект «Арт-поддержка» призван объединить художников, которые в своем творчестве обращаются к теме российской истории и специальной военной операции.

«Наш проект “Арт-поддержка”, стартовавший в начале года с Городского дворца культуры и прошедший по разным площадкам и разным городам в формате передвижной выставки, вызвал большой интерес», — сказал Владислав Пегов.

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