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13:08 (мск), источник: © РИА Новости

Путин прилетел в Минск

МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прилетел в Минск, где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Источник: © РИА Новости

На повестке будут вопросы взаимодействия членов организации, включая совершенствование системы коллективной безопасности, а также международные и региональные проблемы. Вопросы безопасности в регионе президент России обсуждал и на переговорах с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, который на днях посетил Москву.

Накануне поездки в Минск Путин затронул тему формирования единой системы ПВО стран ОДКБ на совещании с правительством. Он заявил о готовности Москвы к продолжению и завершению этой работы. Президент рассказал, что в Таджикистан уже поставлены два дивизиона российских систем ПВО С-300 — это восемь пусковых установок.

Отдельных двусторонних встреч с лидерами стран ОДКБ у Путина в Минске не запланировано, но общение на полях саммита будет обязательно, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В четверг в заседании, как ожидается, будут участвовать все лидеры стран — участниц объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Кремле выразили сожаление из-за его отказа приехать в Минск. В то же время Москва рассчитывает, что Ереван продолжит работу в рамках ОДКБ, добавил Песков.

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