Песков назвал трагедией гибель журналиста ВГТРК Максудова

Смерть корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова в результате атаки ВСУ в Запорожской области является большой трагедией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, выразив соболезнования его коллегам.
Журналистам и военкорам, работающим в зоне спецоперации, важно помнить, подчеркнул Песков, что они являются целями для ВСУ. «Хочется им всем сказать: “ребята, будьте осторожны”», — добавил он.
Песков также согласился с тем, что какой-либо реакции со стороны западных стран на гибель журналиста не последует.
«Очевидно, что не будет [реакции]. Но это не должно быть для нас поводом, чтобы отказываться от наших принципов, отказываться от наших целей», — заключил он.
ВСУ нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по группе российских журналистов 22 ноября. Максудов получил осколочные ранения. Его оперативно эвакуировали в медучреждение Минобороны. Ведомство тогда сообщало, что его жизни ничто не угрожает. Утром 23 ноября телеведущий Владимир Соловьев сообщил о смерти Максудова в результате полученных ранений. Следственный комитет заявил, что намерен расследовать произошедшее.