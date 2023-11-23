В Германии вновь прошли обыски по делу «рейхсбюргеров»

«Граждане рейха» — движение немецких ревизионистов, основанное Вольфгангом Герхардом в 1985 году. Сторонники движения отрицают существование современной Германии как государства, не признают ее законов и правительства. Они считают, что Веймарская конституция 1919 года до сих пор имеет юридическую силу, так же как и границы Германии в период Второго рейха — Германской империи во время правления Гогенцоллернов.
«Граждане рейха» создали телеграм-каналы (властям о них стало известно в начале 2021 года), через которые распространяли свои идеи и теории заговора. С середины 2021 года в этих каналах стали предлагать помощь «жертвам действий государства». Администратор телеграм-каналов организовал массовые обращения в органы власти по телефону и электронной почте с целью помешать или по крайней мере усложнить работу властей.
В звонках и письмах органам власти представители движения «рейхсбюргеров» излагали свои идеи, обвиняли власти в нарушениях прав человека и военных преступлениях, оскорбляли, а иногда даже и угрожали.
Администратор был задержан в ноябре 2021 года, это 58-летний житель Ольхинга (Бавария). Его обвиняют в создании преступной организации, подстрекательстве и принуждении. Судебный процесс по его делу еще не завершен.
Полицейская операция прошла в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, Гамбурге и Нижней Саксонии. В ходе обысков были изъяты компьютеры, ноутбуки, смартфоны и устройства хранения информации.
В октябре в нескольких федеральных землях проходили обыски в квартирах «граждан рейха», связанных с террористической организацией «Объединенные патриоты». Тогда были задержаны пять человек.
В декабре 2022 года стало известно о проведении масштабной операции против «рейхсбюргеров». Тогда были задержаны не менее 25 человек. По данным прокуратуры, «граждане рейха» планировали свержение конституционных органов власти в стране. Среди задержанных оказалась гражданка России. Заговорщики собирались привести к власти 71-летнего Генриха XIII (Heinrich XIII) из княжеского рода Ройссов. По данным прокуратуры, ранее он установил контакт «с российскими чиновниками в Германии». В то же время «нет никаких доказательств, что [российские] контактные лица положительно отреагировали на его обращение», указывали в ведомстве.
В Кремле называли заговор внутренней проблемой Германии. «Они сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может», — отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По данным Федерального ведомства по охране Конституции, в Германии, по данным на 2022 год, насчитывается около 23 тыс. человек, причисляющих себя к «гражданам рейха».