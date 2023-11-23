Главное
Спецоперация на Украине
13:09 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Губернатор Травников озвучил приоритеты бюджета Новосибирской области на 2024 год

Андрей Травников назвал приоритеты бюджета Новосибирской области на 2024 год. Сообщение об этом было опубликовано на сайте областной администрации.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На 38-й сессии регионального Заксобрания 23 ноября был одобрен проект закона о бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Этот проект был принят в первом чтении единогласно.

При формировании документа учитывались задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным, такие как укрепление технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и социальная поддержка граждан. Проект бюджета предусматривает все необходимые расходы, включая социальную поддержку, зарплаты бюджетников, строительство и ремонты, а также софинансирование национальных проектов и федеральных программ.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко представил проект бюджета на сессии. Общий объём доходов областного бюджета составляет 279,976 млрд рублей, а расходов — 319,446 млрд рублей. Дефицит на 2024 год составляет порядка тридцати девяти миллиардов рублей, но на период 2025—2026 годов областной бюджет запланирован бездефицитным.

Проект закона о бюджете был единогласно одобрен депутатским корпусом в первом чтении и будет дорабатываться до окончательного принятия. Поправки могут быть внесены до 4 декабря.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Минэкономразвития Новосибирской области дало зарплатный прогноз к 2026 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
бюджет