Губернатор Травников озвучил приоритеты бюджета Новосибирской области на 2024 год

На 38-й сессии регионального Заксобрания 23 ноября был одобрен проект закона о бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. Этот проект был принят в первом чтении единогласно.
При формировании документа учитывались задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным, такие как укрепление технологического суверенитета, развитие инфраструктуры и социальная поддержка граждан. Проект бюджета предусматривает все необходимые расходы, включая социальную поддержку, зарплаты бюджетников, строительство и ремонты, а также софинансирование национальных проектов и федеральных программ.
Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко представил проект бюджета на сессии. Общий объём доходов областного бюджета составляет 279,976 млрд рублей, а расходов — 319,446 млрд рублей. Дефицит на 2024 год составляет порядка тридцати девяти миллиардов рублей, но на период 2025—2026 годов областной бюджет запланирован бездефицитным.
Проект закона о бюджете был единогласно одобрен депутатским корпусом в первом чтении и будет дорабатываться до окончательного принятия. Поправки могут быть внесены до 4 декабря.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Минэкономразвития Новосибирской области дало зарплатный прогноз к 2026 году.