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16:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы ГУ МВД по Самарской области покинул пост

Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Олег Федьков закончил службу в органах внутренних дел.

Об этом сообщил на рабочем совещании начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов.

Олег Федьков замещал руководителя ГУ МВД по Самарской области с 2015 года. Он прослужил в министерстве в общей сложности 42 года, из которых 22 отвечал за борьбу с преступностью.

Он начинал службу в должности милиционера мотовзвода отдела вневедомственной охраны при ОВД Кировского райисполкома Куйбышева. В разное время занимал должности среднего и начальствующего состава отделов милиции.

Также у Олега Федькова была командировка на Северный Кавказ. Он является ветераном боевых действий и награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» и ведомственными наградами.

Георгий Портнов.

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