19:14 (мск), новости Беларуси, источник: РИА Новости
Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один
«Пул Первого»: Путин и Лукашенко после саммита ОДКБ пообщались один на один.
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МИНСК, 23 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался со своим российским коллегой Владимиром Путиным с глазу на глаз после завершения саммита ОДКБ в Минске, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
«Беседа Лукашенко и Путина с глазу на глаз во Дворце (независимости, где проходила сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ — ред.) состоялась и… продолжилась в автомобиле. Уехали Лукашенко и Путин вместе — на “Аурусе”. По дороге обсудили дела», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала, после официальной части саммита ОДКБ, которая включала переговоры в узком составе, пленарное заседание сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и подписание итоговых документов, у лидеров государств был рабочий обед. Telegram-канал также опубликовал фотографию, на которой запечатлены во время общения тет-а-тет президенты России и Белоруссии. В подписи к фото обращено внимание на то, что они держат «папки с документами».
Минск в 2023 году председательствует в ОДКБ, в которую входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее проинформировал в телефоном разговоре президента Белоруссии, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске.