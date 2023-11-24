10:22 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Главы стран ОДКБ подписали 15 документов и декларацию после саммита в Минске
Президенты стран ОДКБ подписали 15 документов по итогам саммита в Минске 23 ноября.
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Стало известно, что президенты стран ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) по итогам саммита, который состоялся 23 ноября в Минске, подписали 15 документов, а также итоговую декларацию, пишет БелТА.
Сообщается, что декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ подчеркивает основополагающие принципы организации и обозначает позиции организации по актуальным проблемам международной безопасности. В новой редакции было утверждено положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные ситуации, а также о порядке принятия и осуществления коллективных решений, связанных с применением сил и средств системы коллективной безопасности организации.
Также были подписаны решения по целому ряду кадровых вопросов. Так, что на должность начальника Объединенного штаба ОДКБ был назначен представитель России генерал-полковник Андрей Сердюков. Кроме того, распределены квотные должности в штабе на период следующих трех лет.
Председательство в ОДКБ от Беларуси переходит к Казахстану с 1 января 2024 года.