09:26 (мск), источник: © РИА Новости
Bloomberg: часть украинцев готова жертвовать территориями для мира с Россией
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Часть украинцев готова жертвовать территориями ради мира с Россией, пишет Bloomberg.
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«Опросы показывают, что небольшое, но растущее меньшинство украинцев приходит к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир», — говорится в публикации.
В статье отмечается, что западная помощь не помогает Украине, а ВСУ за год не смогли заметно продвинуться. Кроме того, европейские чиновники утверждают, что готовятся к сценарию, при котором американская поддержка может уменьшиться, говорится в материале.
По мнению авторов статьи, Киев разочарован тем, что некоторые союзники не полностью осознали масштаб ситуации на фронте и недооценили силу российских линий обороны.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.