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09:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Президент России наградил медалями 10 воронежских медиков за самоотверженность

Отмечена работа сотрудников сферы здравоохранения в экстремальных условиях.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении десяти воронежских медицинских работников медалями Луки Крымского. Награды присвоены с формулировкой «за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 23 ноября. Награждены:

  • Светлана Болотова — медсестра Воронежской областной детской клинической больницы (ОДКБ) № 2;
  • Казбек Габараев — врач Воронежской ОДКБ № 2;
  • Оксана Гончарова — заведующая отделением Воронежского областного клинического психоневрологического диспансера;
  • Валерий Денисенко — врач Воронежской областной клинической офтальмологической больницы;
  • Андрей Лавров — врач Воронежской ОДКБ № 2;
  • Евгения Лисицына — старшая медсестра Воронежской ОДКБ № 2;
  • Ангелина Мансурова — врач Воронежской ОДКБ № 2;
  • Маргарита Пискунова — врач Воронежской городской клинической больницы № 5;
  • Филипп Рябцев — врач Воронежской ОДКБ № 2;
  • Татьяна Свиридова — врач Воронежской областной клинической офтальмологической больницы.

РИА «Воронеж» сообщало, что ранее глава государства присвоил звание «Заслуженный учитель России» педагогу начальных классов Воронежской гимназии имени академика Басова Любови Борисовой.

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