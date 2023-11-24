09:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Президент России наградил медалями 10 воронежских медиков за самоотверженность
Отмечена работа сотрудников сферы здравоохранения в экстремальных условиях.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении десяти воронежских медицинских работников медалями Луки Крымского. Награды присвоены с формулировкой «за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях». Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 23 ноября. Награждены:
РИА «Воронеж» сообщало, что ранее глава государства присвоил звание «Заслуженный учитель России» педагогу начальных классов Воронежской гимназии имени академика Басова Любови Борисовой.