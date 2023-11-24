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11:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Мэр Екатеринбурга поручил убрать выпавший снег до воскресенья

В пятницу глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное уборке уральской столицы от снега.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр поставил перед коммунальщиками новую задачу.

Орлов отметил, что уже в это воскресенье снова ожидается плюсовая температура воздуха.

«Чтобы выпавший снег не превратился сначала в грязь, а с очередным похолоданием — в лед, нужно убрать его сейчас. Прежде всего, необходимо очистить остановки и тротуары. Если снег пойдет вновь, выводим технику незамедлительно и вывозим его, чтобы не накапливался», — дал поручение глава.

По данным мэрии, сегодня, 24 ноября, уборка Екатеринбурга продолжается: на борьбу со снегопадами вышли 212 машин и 425 дорожных рабочих.

Напомним, накануне Алексей Орлов распорядился организовать «зеленую волну» для механизированных колонн снегоуборщиков, чтобы максимально быстро расчистить улично-дорожную сеть.

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