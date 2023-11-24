11:54 (мск), источник: Прецедент
Путин наградил спасшего с дрейфующей льдины женщину новосибирца
Новосибирца, спасшего женщину с дрейфующей льдины, наградил Путин. В список награжденных вошли четверо новосибирцев, в том числе, спасатель МАСС.
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Владимир Путин наградил спасшего с дрейфующей льдины женщину новосибирца.
Среди четверых награжденных жителей Новосибирска оказался спасатель муниципальной аварийно-спасательной службы Андрей Акулин.
— За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью «За спасение погибающих» Акулина Андрея Анатольевича — начальника аварийно-спасательного отряда «Западный» муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты, — говорится в президентском указе о награждении.
Как сообщили в МАСС и МЧС, Андрей Акулин неоднократно участвовал в рисковых спасательных операциях. Так, в апреле 2015 года Акулин принимал участие в спасении женщины, которая оказалась на дрейфующей по Оби льдине. Благодаря слаженной работе команды спасателей под руководством Акулина женщину удалось эвакуировать и доставить на берег всего за 10 минут.
— Андрей Анатольевич в службе МАСС с самого начала. Работал на спасательной станции, спасая людей на реке Обь, одним из первых аттестовался на спасателя, обучался в Ногинске, в центре подготовки спасателей. Получил множество профессий. Про таких говорят, что он знает, может и умеет всё, — отметили в МАСС.