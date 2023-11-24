В Баку состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Ильхамом Алиевым

24 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы мероприятий рабочего визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Ильхам Алиев искренне поблагодарил президента Узбекистана за поддержку и личное участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
Глава государства в свою очередь, поздравил президента Азербайджана с успешным председательством в СПЕКА.
Также были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрен ход исполнения договорённостей, достигнутых на высшем уровне.
Отмечается, что благодаря системным и продуктивным контактам узбекско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, наполнившись конкретным содержанием.
Так, с начала года товарооборот вырос на 34%. Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, энергетической отраслях, сельском хозяйстве и шелководстве. Осуществляется подготовка перспективных проектов в сфере транспорта и логистики.
Лидеры двух государств также обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, стройиндустрии и других направлениях.
Подчеркнута важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарного обмена.
В завершение встречи глава государства пригласил президента Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время.