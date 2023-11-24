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12:56 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Баку состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Ильхамом Алиевым

Главы государств обсудили вопросы партнерства и продвижения проектов в различных отраслях. Президент также пригласил Ильхама Алиева посетить Узбекистан с официальным визитом.

Источник: president.az

24 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках программы мероприятий рабочего визита в Баку провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев искренне поблагодарил президента Узбекистана за поддержку и личное участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Глава государства в свою очередь, поздравил президента Азербайджана с успешным председательством в СПЕКА.

Также были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанских отношений дружбы и стратегического партнерства, в том числе рассмотрен ход исполнения договорённостей, достигнутых на высшем уровне.

Отмечается, что благодаря системным и продуктивным контактам узбекско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, наполнившись конкретным содержанием.

Так, с начала года товарооборот вырос на 34%. Реализуются проекты кооперации в автомобилестроении, электротехнической, текстильной, энергетической отраслях, сельском хозяйстве и шелководстве. Осуществляется подготовка перспективных проектов в сфере транспорта и логистики.

Лидеры двух государств также обменялись мнениями по новым направлениям взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждены вопросы продвижения перспективных проектов в химической, энергетической, ювелирной отраслях, машиностроении, стройиндустрии и других направлениях.

Подчеркнута важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарного обмена.

В завершение встречи глава государства пригласил президента Азербайджана посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное для него время.

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Шавкат Мирзиеев