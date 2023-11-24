13:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Новые налоговые льготы приняли для бизнеса Иркутской области
Глава региона подписал изменения в соответствующий закон.
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Новые налоговые льготы для бизнеса Приангарья прописали в соответствующем законе, подписанном губернатором региона Игорем Кобзевым. Изменения предусматривают дополнительные меры поддержки бизнеса при применении УСН. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Налоговые льготы по этой системе, исходя из внесенных изменений, смогут получить социальные предприниматели. 1% будет при выборе объекта налогообложения «доходы», 5% — «доходы минус расходы».
«Эта мера позволит вовлекать малый бизнес в решение наиболее значимых общественно-полезных задач и оказывать помощь социально уязвимым категориям граждан. За последние два года количество социальных предпринимателей выросло почти в два раза. 98 таких компаний — в реестре Минэкономразвития региона», — пояснил Игорь Кобзев.
Предприниматели с особым правовым статусом смогут получить налоговые льготы по упрощенной системе. В список входят резиденты территорий опережающего развития, технопарков и особой экономической зоны, участники НОЦ «Байкал».
По информации Минэка Иркутской области, представленные категории предпринимателей теперь могут использовать пониженную налоговую ставку при выборе объекта налогообложения «доходы» в размере 1%. Напомним, ранее для этих категорий применялись пониженные ставки по УСН в размере 5%, если выбирали объект налогообложения «доходы минус расходы».