В Кремле отреагировали на заявления НАТО о «военном Шенгене»

«Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля.
Подобные заявления со стороны НАТО подчеркивают, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности, продолжил Песков.
Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер.
Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александера Зольфранка о необходимости создать «военный шенген» — зону свободного военного прохода. По словам натовского генерала, силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.
О том, что НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее на этой неделе заявил президент Чехии Петр Павел. В Кремле на это ответили, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО, которая всей своей мощью двигается к российским границам.