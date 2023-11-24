Главное
Главные новости 24 ноября
13:41 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле отреагировали на заявления НАТО о «военном Шенгене»

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заявления о «военном шенгене» для НАТО только нагнетают напряженность в Европе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия», — сказал представитель Кремля.

Подобные заявления со стороны НАТО подчеркивают, что в Европе не хотят прислушиваться к озабоченностям России и принимать во внимание принцип неделимости безопасности, продолжил Песков.

Он подчеркнул, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России не может не вызвать ответных мер.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление главы Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александера Зольфранка о необходимости создать «военный шенген» — зону свободного военного прохода. По словам натовского генерала, силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.

О том, что НАТО рассматривает Россию как угрозу номер один в Европе, ранее на этой неделе заявил президент Чехии Петр Павел. В Кремле на это ответили, что сегодня не Россия угрожает Европе, а Европа угрожает России, так как контролируется США и состоит в НАТО, которая всей своей мощью двигается к российским границам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Избранный президент Аргентины обратился к Зеленскому с предложением
Европа готовится к ликвидации
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТОПесков Дмитрий