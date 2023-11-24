15:14 (мск), источник: Коммерсантъ
В Госдуме предложили уравнять брак и семейный союз
Депутат Госдумы Антон Ткачев предложил закрепить в законе понятие «семейный союз» как равное браку. Обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.
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«Ряд граждан негативно воспринимают понятие “брак”, поскольку в современном русском языке слово “брак” также используется в значении “несоответствие стандартам, дефект”», — говорится в обращении (есть в распоряжении «Ъ»).
Антон Ткачев добавил, что словосочетание «семейный союз» лучше отражает суть института добровольного союза и имеет однозначную положительную коннотацию. После приравнивания понятий у граждан, по словам депутата, будет возможность выбора официального документа.
При внесении поправок в семейный кодекс молодожены смогут сами решать, какой термин будет прописан в документах. Менять документы при выборе «семейного союза» не нужно, добавил депутат.
Закрепление в законе нового термина, по словам Антона Ткачева, станет «символическим фактором для защиты семьи и укрепления традиционных семейных ценностей». Целесообразность предложения он объяснил тем, что 2024 год объявлен годом семьи — соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 22 ноября.
В октябре в Госдуме также обсуждали внедрение в школьную программу предмета семьеведения. Представитель Минпросвещения Анна Тимофеева на заседании отчиталась об изменениях, которые касаются традиционных семейных ценностей, в стандартах программ по окружающему миру, музыке, изо, русскому языку, литературе и обществознанию.
Петр Бузлаев