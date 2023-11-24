16:46 (мск), источник: Rostof.ru
Ростовская область — в числе трех регионов, отмеченных Министерством обороны России
Донскому губернатору Василию Голубеву вручены почетный кубок и диплом.
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За достижение высоких результатов в организации межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ в 2023 году статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Николай Панков вручил губернатору Василию Голубеву почетный кубок и диплом. Об этом сообщает пресс-служба главы донского региона.
— Награждение состоялось сегодня, 24 ноября, в Москве — в рамках IX научно-практической конференции «Армия и общество. Межведомственное взаимодействия в интересах укрепления обороны государства», — говорится в сообщении.
Конференция прошла в Министерстве обороны РФ. В работе конференции приняли участие руководящий состав Минобороны России, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных образовательных учреждений высшего образования, научно-исследовательских организаций, заинтересованных предприятий промышленности и бизнеса. Участником конференции также стал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На мероприятии обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти, научного сообщества, общественных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса при решении задач обороны.
Этой же наградой были отмечены руководители Московской и Сахалинской областей.
Напомним, почетный кубок от Минобороны России Ростовская область уже получала в ноябре 2021 года. В прошлом году главе региона была вручена медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» — за значительный вклад в развитие системы межведомственного информационного взаимодействия, усердие и высокий профессионализм, проявленные при решении задач повышения обороноспособности РФ.