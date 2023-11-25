Володин: вернувшихся из-за рубежа россиян не ждут с распростертыми объятиями

«Многие молодые ребята сегодня защищают страну, принимая участие в специальной военной операции. Другие — обеспечивают победу в тылу, развивая экономику. А те, кто возвращаются из заграницы, должны понимать, что с распростертыми объятиями здесь их никто не ждет», — написал спикер Госдумы.
По его мнению, такие люди совершили предательство по отношению «к России, родным и близким». Володин в этой связи заявил, что считает правильным заявление режиссера Никиты Михалкова. Ранее тот сказал, что не намерен сотрудничать с кем-либо из актеров-иноагентов, которые могут вернуться в Россию после релокации.
Некоторые уехавшие из России стали гражданами Израиля, а сейчас «бегут обратно», отказываясь от взятого на себя обязательства защищать еврейское государство, добавил политик. Володин привел высказывание Омара Хайяма, которое подходит к подобной ситуации: «Гони друзей, что предали однажды, кто предал раз, предаст тебя и дважды».
11 октября спикер Госдумы заявил, что релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене. По его словам, такие граждане переехали в Европу, где начинают «преклоняться перед государствами», которые дают им убежище. 10 октября спикер нижней палаты также заявлял, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. Россияне не примут тех, кто сейчас клевещут на родную страну, говорил также пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В июне Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока есть возможность. По его словам, с начала спецоперации в Россию уже вернулось больше половины уехавших, и этот процесс продолжается.
После объявления о начале спецоперации на Украине в России было несколько волн эмиграции. Первая волна произошла сразу после начала спецоперации весной 2022 г., вторая — после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 г. Официальной информации о том, сколько человек уехали из России в прошлом году, нет. 16 июня президент России Владимир Путин сообщил, что половина россиян, которые уехали из страны осенью прошлого года, уже вернулись.