15:34 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными
В первую партию для обмена с обеих сторон вошло более 50 человек, большая часть из которых — женщины и дети.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Второй обмен заключенными и заложниками провели правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщает РИА Новости.
Информацию о численности и составе обменянных групп пока не сообщила ни одна из сторон.
Во время первого обмена, проходившего в субботу, ХАМАС передало Израилю 13 израильских заложников и семь иностранцев, остававшихся в заложниках у движения. Среди освобожденных — семь детей и подростков. Израиль в свою очередь освободил из тюрем 39 палестинских заключенных, 24 из которых — женщины и дети.
Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан.
Напомним, в пятницу, 24 ноября, в 7.00 по местному времени в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В рамках договоренностей обе стороны обязались обменяться заложниками и заключенными.