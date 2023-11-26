Главное
Спецоперация на Украине
15:34 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

ХАМАС и Израиль провели два обмена заложниками и заключенными

В первую партию для обмена с обеих сторон вошло более 50 человек, большая часть из которых — женщины и дети.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Второй обмен заключенными и заложниками провели правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС и Израиль, сообщает РИА Новости.

Информацию о численности и составе обменянных групп пока не сообщила ни одна из сторон.

Во время первого обмена, проходившего в субботу, ХАМАС передало Израилю 13 израильских заложников и семь иностранцев, остававшихся в заложниках у движения. Среди освобожденных — семь детей и подростков. Израиль в свою очередь освободил из тюрем 39 палестинских заключенных, 24 из которых — женщины и дети.

Позже стало известно, что и Израиль освободил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2.30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, в пятницу, 24 ноября, в 7.00 по местному времени в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В рамках договоренностей обе стороны обязались обменяться заложниками и заключенными.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта