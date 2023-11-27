В ООН заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле

По мнению эксперта, дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным из-за действий России. Он отметил, что сейчас на Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и наличие неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.
До этого в ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине. По данным представителя спецслужб, украинские саперы плотно работали с собаками, обучали их саперному делу, а также минированию и разминированию. Собеседник агентства уточнил, что последняя технология, которую использовали украинские военные под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников.