06:26 (мск), источник: Газета.Ру

В ООН заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле

Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп, заявил, что Россия превратила зону спецоперации в самое большое минное поле в истории. Об этом сообщает газета The Times.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По мнению эксперта, дальнейшее продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало практически невозможным из-за действий России. Он отметил, что сейчас на Украине наблюдается самое масштабное заминирование территории и наличие неразорвавшихся боеприпасов в Европе со времен Второй мировой войны.

Я работал в области разминирования по всему миру в течение 30 лет, от Афганистана до Сомали, но я чувствую, что все это было всего лишь подготовкой.

Пол Хеслоп
управляющий программой по разминированию ООН на Украине

До этого в ЛНР рассказали о подготовке собак-подрывников на Украине. По данным представителя спецслужб, украинские саперы плотно работали с собаками, обучали их саперному делу, а также минированию и разминированию. Собеседник агентства уточнил, что последняя технология, которую использовали украинские военные под руководством инструкторов НАТО, — это использование собак не только как поисковиков взрывных устройств, но и как подрывников.

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