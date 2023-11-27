17:50 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Соцпартия Молдавии потребовала отставки министра инфраструктуры
Соцпартия Молдавии требует отставки министра инфраструктуры и главы спасателей.
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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов (ПСРМ) требует отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну и главы генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Александра Опри, поскольку они не справились с последствиями непогоды, сообщает партийная пресс-служба.
На южные районы Румынии и Молдавии в воскресенье обрушился сильный ветер с метелями. Из-за непогоды было затруднено движение поездов, заблокированы многие трассы. Местами порывы ветра достигали 90 километров в час.
«Правительство не смогло обеспечить должную подготовку к снегопаду. Не обошлось без человеческих жертв: два человека погибли, десятки получили ранения, обморожения и другие формы увечий. В свете всего вышесказанного ПСРМ требует немедленной отставки министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, а также главы инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Александра Опри», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Социалисты отмечают, что метеорологи предупреждали о надвигающейся снежной буре за несколько недель, но власти так и не приняли подготовительных мер.
«Отдельное возмущение вызывает тот факт, что не было ни единой реакции со стороны руководства Молдавии, а также комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). Видимо КЧС созывается только в случае закупок природного газа по самым высоким ценам на рынке, снятия отдельных электоральных конкурентов с предвыборной гонки и закрытии 12 телевизионных каналов и нескольких десятков новостных порталов», — подчеркивается в документе.