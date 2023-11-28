00:34 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦАХАЛ: 11 освобожденных «Хамасом» заложников прибыли в Израиль
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что 11 освобожденных палестинским движением «Хамас» заложников прибыли на израильскую территорию. После прохождения медицинского осмотра они в сопровождении военнослужащих ЦАХАЛа отправятся к своим семьям, говорится в пресс-релизе израильской армии. Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил в соцсети X, что в рамках обмена Израиль освободит 33 палестинских заключенных.