14:48 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Стамате: это было последнее продление режима ЧП в Молдове
Депутат парламента объяснила, почему режим ЧП в Молдове продлили всего на 30 дней.
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КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Продление режима ЧП в Молдове, одобренное парламентом в пятницу, больше повторяться не будет. Об этом заявила глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат партии «Действие и солидарность» (PAS) Олеся Стамате.
«Представитель правительства, который представлял эту инициативу, обосновал необходимость продления только на 30 дней только тем, что это только последнее продление. Если только, не дай бог, не случится чего-то хуже», — сказала Стамате в эфире телеканала ТВ8.
По ее словам, правительство подготовило пакет законодательных актов взамен тех постановлений, которые были приняты Комиссией по чрезвычайным ситуациям. До конца декабря парламенту предстоит одобрить все эти законопроекты, после чего продлевать ЧП уже не будет нужно.
«Очень тоже на это надеюсь», — добавила Стамате.
Режим чрезвычайного положения в Молдове продлевается с 1 декабря на 30 дней. Данную инициативу одобрил парламент республики на заседании в пятницу.
Проект о продлении режима ЧП парламенте проект представил глава МВД Адриан Ефрос. Презентация предложения правительства заняла менее 10 минут. За проект проголосовали только 60 депутатов партии «Действие и солидарность» (PAS).