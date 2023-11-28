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16:15 (мск), источник: m24.ru

На Украине предложили переименовать города в Крыму

Власти Украины намереваются изменить названия городов в Крыму в рамках «деколонизации». Об этом сообщили в телеграм-канале украинского министерства реинтеграции.

Источник: РИА "Новости"

«Географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке», — отметили в ведомстве, обсудив данный вопрос на собрании национальной комиссии.

Как заявили в министерстве, сейчас осуществляется согласование механизмов написания названий городов с использованием латинского алфавита в медиа, научных работах, на дорожных знаках и в картах.

Теперь этот вопрос по приказу комиссии находится в разработке у правительства Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией будет отмечаться масштабно. Владимир Путин, в свою очередь, назвал решение о присоединении Крыма к РФ в 2014 году исторической вехой. Он отметил, что жители Севастополя и Крыма твердо отстаивают и защищают свой выбор, проявляя выдержку и решимость.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что воссоединение Крыма с Россией предоставило новые возможности для развития РФ. По его словам, сплоченность и любовь к родине помогают вместе преодолевать вызовы времени.

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