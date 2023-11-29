Главное
Спецоперация на Украине
10:18 (мск), источник: © РИА Новости

Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

ГРОЗНЫЙ, 29 ноя — РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — шестнадцатилетний Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора … Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР, … Адама Рамзановича Кадырова», — написал Делимханов в Telegram-канале.

По словам депутата, это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».

«Также в ходе торжественной части дорогому племяннику вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена … главе Чеченской Республики», — написал он.

Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, у него много других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Один из штатов США капитулировал перед Россией
Президент Чехии сделал неожиданное признание об Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Кадыров Рамзан