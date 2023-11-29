Адама Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

«Сегодня представил личному составу батальона имени Шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора … Героя Чеченской Республики, начальника службы обеспечения безопасности Главы ЧР, … Адама Рамзановича Кадырова», — написал Делимханов в Telegram-канале.
По словам депутата, это назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».
«Также в ходе торжественной части дорогому племяннику вручили звезду под номером два батальона имени Шейха Мансура. Звезда под номером один ранее была вручена … главе Чеченской Республики», — написал он.
Пятого ноября стало известно, что Адама Кадырова назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре ему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, у него много других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.