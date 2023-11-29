06:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Кадровые изменения произошли во фракции «Единой России» в Думе Иркутска
Александра Сафронова избрали вторым заместителем руководителя объединения.
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Кадровые изменения произошли во фракции партии «Единая Россия» в Думе Иркутска. На заседании объединения 29 ноября было принято решение об избрании второго заместителя руководителя фракции. Им стал депутат по избирательному округу № 32 Александр Сафронов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал представительного органа (18+).
Выполнять обязанности на данной должности изъявили желание два депутата. Путем тайного голосования большинство членов фракции отдали свои голоса за Александра Сафронова.
Напомним, что в сентябре 2023 года депутат Думы Иркутска Александр Сафронов покинул партию «Новые люди». По его словам, этот проект — тусовка, построенная на межличностных отношениях.