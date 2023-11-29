07:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Синхронно и без популизма: Антон Волошко избран спикером парламента Приморья
Эксперты ожидают, что новый председатель повысит эффективность краевого заксобрания.
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Спикером Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) стал недавно избранный депутатом Антон Волошко — до перехода в парламент он занимал пост вице-губернатора по внутренней политике. Кандидатура поддержана большинством на безальтернативной основе. Новоизбранный председатель пообещал усилить синхронизацию Заксобрания с исполнительной властью, улучшить коммуникацию с депутатским корпусом и урезонить популистов. Эксперт считает, что в парламенте много системности, но мало эффективности — и это вызов для нового руководителя, сообщает ИА PrimaMedia.
Кандидатура Антона Волошко получила предварительное согласование по партийной линии в «Единой России». Как сообщил представлявший его руководитель фракции ЕР в ЗС ПК Сергей Слепченко, все необходимые одобрения и решения имеются — и президиума Генсовета «Единой России», и регионального политсовета.
В поддержку кандидатуры Антона Волошко выступил губернатор Приморья, присутствовавший на заседании (после голосования по первому чтению проекта бюджета и по спикеру Олег Кожемяко ушел). Г-н Волошко является давним членом команды главы региона. В 2017—2018 годах он работал первым заместителем губернатора Сахалинской области, когда регион возглавлял Олег Кожемяко. В 2018 году с ним приехал в Приморье, возглавлял его предвыборный штаб и после успешных губернаторских выборов стал отвечать за внутреннюю политику региона.
Олег Кожемяко отметил управленческий опыт своего бывшего заместителя. На Сахалине и в Приморье он как раз был связан с взаимодействием с депутатами.
«Прошел хорошую школу, будет грамотно и умело работать на должности председателя парламента», — уверен губернатор.
Руководитель фракции ЛДПР в ЗС ПК Андрей Андрейченко назвал опыт бывшего вице-губернатора уникальным и полезным для работы парламента: это и опыт в работе с местными органами, и с партиями, и в информационной сфере.
«Это всегда корректное, партнерское взаимодействие. В парламенте собрались непростые люди. Договариваться нам здесь придется — Антон Анатольевич это умеет. Опыт взаимодействия с местными думами тоже важен. Важна также публичность. Парламент все-таки — орган открытый», — сказал депутат, добавив, что его практика взаимодействия с Волошко показывает, что «он всегда старается договориться и держать слово».
«Я в этой команде старался. Не все, честно скажу, получалось. Но есть и хороший опыт, в том числе во взаимодействии с депутатами. Вместе мы много работали на благо Приморского края. Буду стараться, чтобы наша работа стала если не более эффективной и плодотворной, то уж не меньше — это точно. Регионов в стране много, но Приморский край особенный. И люди в Приморье цепкие, хваткие, критично оценивающие власть. В таком регионе работать непросто, но очень интересно», — отметил Волошко.
Работу парламента под своим началом он сравнил с «эффектом метрономов», когда появление каждого нового метронома синхронизирует и ускоряет синхронизацию других рядом стоящих.
«Такой эффект метронома нашей с вами работе с исполнительной властью крайне важен. Особенно в настоящий момент», — представил он свое видение работы парламента.
Своей сильной компетенцией Антон Волошко считает коммуникацию и взаимодействие.
«Я своей целью ставлю совместными усилиями сделать наш диалог (с исполнительной властью — ред.) более эффективным», — сказал Антон Волошко депутатам.
При этом на заседании он сразу дал понять, что в парламенте нет места популизму. После одного из выступлений депутата от КПРФ Геннадия Шульги, которое единороссы расценили провокационным, Антон Волошко сделал его разбор.
«Я имею представление о политтехнологиях. Мы сейчас имеем дело с популизмом. Такие выступления связаны с преследованием личных целей, когда некоторые коллеги, не погружаясь в предмет, выносят некоторые вопросы, чтобы потом быть процитированными СМИ. Мы будем применять “зеркальные методы” (через СМИ — ред.), — предупредил он.
На голосовании Антон Волошко получил большинство голосов: из 37 депутатов за него проголосовало 35 человек. Два депутата испортили бюллетени.
«Эффективность, что предыдущего созыва, что нынешнего крайне невысока. На мой взгляд, Волошко попытается сделать то, что не удавалось многим: помимо функций департамента по принятию решений исполнительной власти сделать из Законодательного собрания орган, который работает максимально эффективно при этом без противопоставления исполнительной власти», — уверен Наливайко.
Напомним, должность спикера парламента стала вакантной после сложения депутатских полномочий Александром Роликом, которого губернатор направил представлять исполнительную власть Приморья в Совете Федерации.
Антон Волошко 20 ноября покинул пост вице-губернатора Приморья по внутренней политике в связи с избранием в Заксобрание по 21 округу вместо Дмитрия Назарца, лишенного в июле депутатских полномочий из-за прогулов — с прошлого года он находился заграницей и не участвовал очно в работе парламента.
На довыборах, состоявшихся 29 октября, Волошко победил с результатом 68,68% при явке 30%.