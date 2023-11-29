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07:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Синхронно и без популизма: Антон Волошко избран спикером парламента Приморья

Эксперты ожидают, что новый председатель повысит эффективность краевого заксобрания.

Источник: PrimaMedia.ru

Спикером Законодательного собрания Приморского края (ЗС ПК) стал недавно избранный депутатом Антон Волошко — до перехода в парламент он занимал пост вице-губернатора по внутренней политике. Кандидатура поддержана большинством на безальтернативной основе. Новоизбранный председатель пообещал усилить синхронизацию Заксобрания с исполнительной властью, улучшить коммуникацию с депутатским корпусом и урезонить популистов. Эксперт считает, что в парламенте много системности, но мало эффективности — и это вызов для нового руководителя, сообщает ИА PrimaMedia.

Кандидатура Антона Волошко получила предварительное согласование по партийной линии в «Единой России». Как сообщил представлявший его руководитель фракции ЕР в ЗС ПК Сергей Слепченко, все необходимые одобрения и решения имеются — и президиума Генсовета «Единой России», и регионального политсовета.

Несмотря на то, что кандидатов могут выдвигать все фракции, а также сами депутаты, иных предложений не поступило. КПРФ, обычно выставляющая альтернативных кандидатов на должность председателя, в этот раз отказалась от такого права.

В поддержку кандидатуры Антона Волошко выступил губернатор Приморья, присутствовавший на заседании (после голосования по первому чтению проекта бюджета и по спикеру Олег Кожемяко ушел). Г-н Волошко является давним членом команды главы региона. В 2017—2018 годах он работал первым заместителем губернатора Сахалинской области, когда регион возглавлял Олег Кожемяко. В 2018 году с ним приехал в Приморье, возглавлял его предвыборный штаб и после успешных губернаторских выборов стал отвечать за внутреннюю политику региона.

Олег Кожемяко отметил управленческий опыт своего бывшего заместителя. На Сахалине и в Приморье он как раз был связан с взаимодействием с депутатами.

«Прошел хорошую школу, будет грамотно и умело работать на должности председателя парламента», — уверен губернатор.

Руководитель фракции ЛДПР в ЗС ПК Андрей Андрейченко назвал опыт бывшего вице-губернатора уникальным и полезным для работы парламента: это и опыт в работе с местными органами, и с партиями, и в информационной сфере.

«Это всегда корректное, партнерское взаимодействие. В парламенте собрались непростые люди. Договариваться нам здесь придется — Антон Анатольевич это умеет. Опыт взаимодействия с местными думами тоже важен. Важна также публичность. Парламент все-таки — орган открытый», — сказал депутат, добавив, что его практика взаимодействия с Волошко показывает, что «он всегда старается договориться и держать слово».

Антон Волошко, выступая с программной речью, поблагодарил губернатора и главу правительства края за поддержку и совместную работу.

«Я в этой команде старался. Не все, честно скажу, получалось. Но есть и хороший опыт, в том числе во взаимодействии с депутатами. Вместе мы много работали на благо Приморского края. Буду стараться, чтобы наша работа стала если не более эффективной и плодотворной, то уж не меньше — это точно. Регионов в стране много, но Приморский край особенный. И люди в Приморье цепкие, хваткие, критично оценивающие власть. В таком регионе работать непросто, но очень интересно», — отметил Волошко.

Работу парламента под своим началом он сравнил с «эффектом метрономов», когда появление каждого нового метронома синхронизирует и ускоряет синхронизацию других рядом стоящих.

«Такой эффект метронома нашей с вами работе с исполнительной властью крайне важен. Особенно в настоящий момент», — представил он свое видение работы парламента.

Своей сильной компетенцией Антон Волошко считает коммуникацию и взаимодействие.

«Я своей целью ставлю совместными усилиями сделать наш диалог (с исполнительной властью — ред.) более эффективным», — сказал Антон Волошко депутатам.

При этом на заседании он сразу дал понять, что в парламенте нет места популизму. После одного из выступлений депутата от КПРФ Геннадия Шульги, которое единороссы расценили провокационным, Антон Волошко сделал его разбор.

«Я имею представление о политтехнологиях. Мы сейчас имеем дело с популизмом. Такие выступления связаны с преследованием личных целей, когда некоторые коллеги, не погружаясь в предмет, выносят некоторые вопросы, чтобы потом быть процитированными СМИ. Мы будем применять “зеркальные методы” (через СМИ — ред.), — предупредил он.

На голосовании Антон Волошко получил большинство голосов: из 37 депутатов за него проголосовало 35 человек. Два депутата испортили бюллетени.

Политолог, гендиректор КЦ «Эксперт групп» Павел Наливайко считает, что приморский парламент системный, но не очень эффективный. И это задача, над решением которой, по мнению эксперта, будет работать новый спикер.

«Эффективность, что предыдущего созыва, что нынешнего крайне невысока. На мой взгляд, Волошко попытается сделать то, что не удавалось многим: помимо функций департамента по принятию решений исполнительной власти сделать из Законодательного собрания орган, который работает максимально эффективно при этом без противопоставления исполнительной власти», — уверен Наливайко.

Напомним, должность спикера парламента стала вакантной после сложения депутатских полномочий Александром Роликом, которого губернатор направил представлять исполнительную власть Приморья в Совете Федерации.

Антон Волошко 20 ноября покинул пост вице-губернатора Приморья по внутренней политике в связи с избранием в Заксобрание по 21 округу вместо Дмитрия Назарца, лишенного в июле депутатских полномочий из-за прогулов — с прошлого года он находился заграницей и не участвовал очно в работе парламента.

На довыборах, состоявшихся 29 октября, Волошко победил с результатом 68,68% при явке 30%.

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