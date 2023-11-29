Европа готовит Путину рождественский сюрприз, пишут СМИ

«Решение о начале переговоров о вступлении Украины может быть отложено с декабрьского саммита до следующей встречи, намеченной на март. Уже планируется, что весной Европейская комиссия подготовит очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству. Поэтому лидерам ЕС будет естественно его дождаться. В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — говорится в публикации.
Автор напоминает, что в следующем году как в Европе, так и в США состоятся выборы, и они могут оказаться для России важным подспорьем в противостоянии с Украиной.
Для Киева же компромисс с ЕС станет болезненным поражением, полагает он.
«В США уже очевидно, что поддержка Киева в конгрессе снижается. И еще большой вопрос, что будет дальше, если на президентских выборах в следующем году победит Дональд Трамп. Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка Киева, чтобы его экономика не рухнула, должна лечь на плечи европейцев», — заключается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.