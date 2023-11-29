Столтенберг: РФ накопила большой запас ракет в преддверии зимы

«Цели России на Украине не изменились. Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы. И мы видим новые попытки ударов по энергосистеме и энергетической инфраструктуре Украины в попытке оставить Украину в темноте и холоде», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина—НАТО на уровне министров иностранных дел. Аудиозапись выступления опубликована на сайте НАТО.
Йенс Столтенберг 27 ноября в преддверии встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе также заявлял, что нельзя недооценивать Россию. Он отмечал, что у Украины отсутствует прогресс на линии фронта, несмотря на военную поддержку со стороны военно-политического блока.