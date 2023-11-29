17:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Столтенберг: РФ накопила большой запас ракет в преддверии зимы

Россия в преддверии зимы накопила «большой запас ракет», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он вновь заявил, что Североатлантический альянс «не должен недооценивать Россию», потому что ее экономика «на военных рельсах» («war footing»).

Спецоперация на Украине
Источник: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Цели России на Украине не изменились. Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы. И мы видим новые попытки ударов по энергосистеме и энергетической инфраструктуре Украины в попытке оставить Украину в темноте и холоде», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина—НАТО на уровне министров иностранных дел. Аудиозапись выступления опубликована на сайте НАТО.

Йенс Столтенберг 27 ноября в преддверии встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе также заявлял, что нельзя недооценивать Россию. Он отмечал, что у Украины отсутствует прогресс на линии фронта, несмотря на военную поддержку со стороны военно-политического блока.

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Леонид Уварчев

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