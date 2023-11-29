16:49 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Лукашенко прибыл с рабочим визитом в ОАЭ
29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает БЕЛТА.
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В ближайшие дни в Дубае под эгидой Организации Объединенных Наций пройдет Всемирный саммит по борьбе с изменением климата. В глобальном форуме планируется широкое участие первых лиц — внушительный и представительный состав делегаций.
Ранее в пресс-службе Президента сообщили, что Александр Лукашенко на саммите озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности. На полях саммита глава государства проведет ряд встреч и переговоров.
Эмираты, страны Африки и не только. Лукашенко анонсировал ряд международных переговоров и визитов.
Конференция будет проходить спустя почти восемь лет после заключения Парижского соглашения и на полпути к реализации повестки дня до 2030 года.
Как следует из докладов ООН, мир не достиг целей Парижского соглашения, но есть надежда, что мировые лидеры создадут на саммите дорожную карту для ускорения действий по борьбе с климатическими изменениями. Какую работу в этом направлении проводит Беларусь, в интервью БЕЛТА недавно рассказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.