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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия не получила место в исполкоме Организации по запрещению химоружия

Россию не избрали в исполнительный комитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщила организация в своем аккаунте в Х.

Источник: РИА "Новости"

По итогам голосования Россия набрала 65 голосов при необходимом минимуме 66 голосов, передает ТАСС. В совет на предстоящий год избрали 21 страну. От Восточноевропейской группы места в исполнительном совете ОЗХО получили Польша, Литва и Украина.

Среди стран Африки в исполнительный комитет избраны Гана, Алжир, Нигерия и ЮАР. В Азиатскую группу попали Бангладеш, Пакистан, Малайзия и Иран. Со стороны Латинской Америки и Карибского бассейна — Гватемала, Сальвадор, Чили и Эквадор. Западноевропейская группа представлена Бельгией, Грецией, Данией, Новой Зеландией и Испанией.

28-я сессия Конференции государств—участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.

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Александра Горошилова

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