Россия не получила место в исполкоме Организации по запрещению химоружия

По итогам голосования Россия набрала 65 голосов при необходимом минимуме 66 голосов, передает ТАСС. В совет на предстоящий год избрали 21 страну. От Восточноевропейской группы места в исполнительном совете ОЗХО получили Польша, Литва и Украина.
Среди стран Африки в исполнительный комитет избраны Гана, Алжир, Нигерия и ЮАР. В Азиатскую группу попали Бангладеш, Пакистан, Малайзия и Иран. Со стороны Латинской Америки и Карибского бассейна — Гватемала, Сальвадор, Чили и Эквадор. Западноевропейская группа представлена Бельгией, Грецией, Данией, Новой Зеландией и Испанией.
28-я сессия Конференции государств—участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря.