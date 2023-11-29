В Госдуму внесли законопроект об упрощенном порядке выдачи ВНЖ репатриантам

Законопроект внес на обсуждение глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. В тексте документа предлагается расширить нормы о постоянном проживания в России иностранцев. ВНЖ намерены выдавать репатриантам, получившим статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа и членам их семей, имеющим такой статус.
ВНЖ также может быть аннулирован в случае утраты статуса участника программы. В проекте закона обозначено, что заявление о выдаче вида на жительство может быть подано в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ в государстве, где было подано заявление об участии в госпрограмме.
В случае принятия закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.
Ранее в мае МВД России предложило создать институт «репатриации» в рамках госпрограммы переселения в РФ соотечественников. Изменения предлагается внести в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Репатриантами планируется считать лиц, которые хотят вернуться в Россию, из числа граждан, которые постоянно проживают за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 г., бывших граждан РФ, бывших граждан СССР, лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживают на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.