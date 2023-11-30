Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Дубай. Что запланировано

«Рабочий визит Мирзиёева состоится по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Предусматривается, что глава нашего государства выступит с докладом на пленарной сессии саммита», — говорится в сообщении.
Кроме того, запланировано проведение ряда двусторонних встреч и переговоров.
В работе глобального климатического саммита примут участие главы государств и правительств из более чем 150 стран, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов.
В повестку дня мероприятия включены вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач зеленого развития.
Отметим, что Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году страна стала участником Парижского соглашения.