Главное
Спецоперация на Украине
09:26 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев совершит рабочий визит в Дубай. Что запланировано

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 30 ноября по 2 декабря посетит город Дубай для участия в Конференции ООН по вопросам изменения климата, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Podrobno.uz

«Рабочий визит Мирзиёева состоится по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна. Предусматривается, что глава нашего государства выступит с докладом на пленарной сессии саммита», — говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано проведение ряда двусторонних встреч и переговоров.

В работе глобального климатического саммита примут участие главы государств и правительств из более чем 150 стран, руководители авторитетных международных организаций и финансовых институтов.

В повестку дня мероприятия включены вопросы реализации основных положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата, противодействия современным экологическим вызовам и угрозам, широкого международного сотрудничества по продвижению целей и задач зеленого развития.

Отметим, что Узбекистан присоединился к Рамочной конвенции ООН в 1993 году. В 2018 году страна стала участником Парижского соглашения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Назначен новый посол Узбекистана в Малайзии
К 2030 году в Узбекистане нехватка воды может достичь 15 миллиардов кубометров
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Шавкат Мирзиеев