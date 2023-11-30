Глава Куюргазинского района Башкирии рассказал, почему решил уйти на СВО

Он уже сложил свои полномочия и готовится к отправке. В беседе с журналистом «Башинформа» Юлай Талхович поделился, почему принял такое решение.
«Я начал думать об этом сразу после начала СВО. А после того, как два раза съездил туда, “за ленточку”, с гуманитарной миссией, начало созревать решение. И вот, к ноябрю, решение сформировалось в практическое воплощение», — сказал он.
Супруга Юлая Ильясова Лилия Михайлова возглавляет гуманитарную миссию в Мариуполе, длительное время находится в новых регионах России. Поэтому на семейном совете она, конечно, поддержала решение мужа. Колоссальную поддержку глава Куюргазинской администрации получил и от земляков.
«Я до последнего никому ничего не говорил, для всех это было неожиданностью. Сейчас телефон разрывается от звонков и сообщений. Все поддерживают, желают возвращения с победой. Для меня очень важна поддержка народа», — признался Юлай Ильясов.
На передовой он намерен заниматься авиационной разведкой.
«У меня образование УГАТУ, электрооборудование летательных аппаратов. Наконец, оно пригодилось, и я поработаю по специальности», — сообщил собеседник «Башинформа».