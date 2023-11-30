13:38 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Глава МИД Бахтиёр Саидов встретился с Дэвидом Кэмероном
Встреча глав МИД двух стран прошла в столице Северной Македонии городе Скопье.
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На полях 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Северной Македонии городе Скопье министр иностранных дел Бахтиёр Саидов встретился с Дэвидом Кэмероном, вновь назначенным государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании.
На встрече были обсуждены основные направления узбекско-британского сотрудничества.
Также были рассмотрены дальнейшие усилия по укреплению двусторонних отношений во всех сферах и предложения по активизации торгово-экономических связей.