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13:38 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Глава МИД Бахтиёр Саидов встретился с Дэвидом Кэмероном

Встреча глав МИД двух стран прошла в столице Северной Македонии городе Скопье.

Источник: Бахтиёр Саидов / Telegram

На полях 30-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в столице Северной Македонии городе Скопье министр иностранных дел Бахтиёр Саидов встретился с Дэвидом Кэмероном, вновь назначенным государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании.

На встрече были обсуждены основные направления узбекско-британского сотрудничества.

Также были рассмотрены дальнейшие усилия по укреплению двусторонних отношений во всех сферах и предложения по активизации торгово-экономических связей.

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