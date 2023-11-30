Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией

В соответствии с решением правительства восточная граница закрыта до 13 декабря, напоминает Yle. Ранее СМИ сообщили о строительстве временного барьера и забора на восточной стороне пограничного перехода.
«На данный момент пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения. Если люди прибудут, то мы направим их туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем», — сказал Луккари.
Он выразил надежду, что российская сторона «позаботится» о людях, которые подойдут к границе и не согласятся возвращаться в Россию. При этом если кто-то окажется в «особо уязвимом положении», то Финляндия «выполнит свой долг и позаботится о них», отметили в погранслужбе. Ребенка или беременную женщину смогут перенаправить на финскую сторону, пояснил Луккари.
Он также рассказал о действиях на случай, если мигранты попытаются преодолеть заграждения.
«В таких ситуациях мы действуем так, как всегда действуют службы правопорядка. Другими словами, сначала применяем мягкие средства и стараемся управлять ситуацией и направлять людей, а также предотвращать насилие, если это необходимо», — сказал Луккари, добавив, что работа пограничной службы предусматривает сценарий столкновения с агрессией.
Закрытие всех погранпунктов он также назвал «исключительной ситуацией», отметив при этом, что Финляндия подготовилась к такому развитию событий через «предварительное планирование, обучение и практику».
24 ноября власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов. По данным пограничной службы Финляндии, в страну через границу с Россией за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, это решение будет стоить Финляндии порядка 3 млрд евро.
28 ноября Финляндия объявила о двухнедельном закрытии последнего пункта пропуска на границе с РФ «Рая-Йоосеп». В тот же день глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера сообщил, что страна «в самое ближайшее время» направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы. В Кремле после этого назвали угрозой для РФ концентрацию военных на границе с республикой.