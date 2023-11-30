17:16 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
В Минтруда Беларуси сказали про компенсацию трудового отпуска перед родами
В Минтруда Беларуси объяснили компенсацию трудового отпуска перед отпуском по родам.
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В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, может ли наниматель компенсировать часть трудового отпуска перед отпуском по беременности и родам. Подробности сообщили в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
Сообщается, что подобное сделать невозможно. Согласно статье 161 Трудового кодекса, не допускается замена денежной компенсацией трудовых отпусков различным категориям граждан, в том числе это касается и беременных женщин.
В ведомстве уточнили, что трудовой отпуск за второй и последующие рабочие годы по желанию женщины планируется в момент составления отпусков и в определенный период, к примеру, перед отпуском по беременности и родам или же после него.
Также сказано, что в момент наступления отпуска по беременности и родам трудовой отпуск может быть или перенесен на другой срок, или же продлен. Если же отпуск по беременности наступил до начала трудового отпуска, то есть возможность его перенести полностью или частично на другой период рабочего года, согласовав это с нанимателем.
В Минтруда пояснили, что в том случае, если отпуск по беременности и родам наступил уже во время трудового отпуска, то он будет продлен на соответствующее количество календарных дней трудового отпуска, или же неиспользованная часть отпуска, по желанию сотрудника, будет перенесена на другой срок, согласованный с нанимателем. Подчеркивается, что сотрудник должен уведомить нанимателя о причинах, которые препятствуют использованию трудового отпуска в запланированные сроки, а также времени его продления.