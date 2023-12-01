09:20 (мск), источник: Время
Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта
Его смерть вызвала шок у известных нижегородских политиков.
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Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 61-м году жизни.
Причиной его смерти стал инфаркт.
Известные нижегородские политики выразили соболезнования родным и близким Владимира Лебедева.
«Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель…» — так написал о нем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Дружил с ним — шок… ужасая трагедия. Молодой совсем», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Напомним, Владимир Лебедев трудился на руководящих должностях в «Лукойле», «Нижновэнерго», был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем министра природных ресурсов РФ, возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.
«Шок, недоумение, обида на несправедливость жизни. Такие чувства испытываю сейчас, когда узнал о смерти друга», — написал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Он отметил, что знаком с Лебедевым с комсомольских времён.
«Даже как-то странно говорить о нём в прошедшем времени… Он никогда никого не подводил. Брался за самое трудное дело и становился примером», — подчеркнул Евгений Люлин.
Владимира Лебедева похоронят в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные, сообщает RT.