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09:20 (мск), источник: Время

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта

Его смерть вызвала шок у известных нижегородских политиков.

Источник: Время

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер на 61-м году жизни.

Причиной его смерти стал инфаркт.

Известные нижегородские политики выразили соболезнования родным и близким Владимира Лебедева.

«Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель…» — так написал о нем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Дружил с ним — шок… ужасая трагедия. Молодой совсем», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, Владимир Лебедев трудился на руководящих должностях в «Лукойле», «Нижновэнерго», был заместителем губернатора Нижегородской области, заместителем министра природных ресурсов РФ, возглавлял Федеральное агентство лесного хозяйства.

«Шок, недоумение, обида на несправедливость жизни. Такие чувства испытываю сейчас, когда узнал о смерти друга», — написал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Он отметил, что знаком с Лебедевым с комсомольских времён.

«Даже как-то странно говорить о нём в прошедшем времени… Он никогда никого не подводил. Брался за самое трудное дело и становился примером», — подчеркнул Евгений Люлин.

Владимира Лебедева похоронят в Нижнем Новгороде в ближайшие выходные, сообщает RT.

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