Главное
Спецоперация на Украине
09:25 (мск), источник: Прецедент

Путин подтвердил запуск СКИФа в 2025 году

Президент Владимир Путин подтвердил запуск СКИФа в 2025 году. Соответствующее заявление он сделал на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных.

Источник: правительство НСО

Владимир Путин подтвердил запуск Сибирского кольцевого источника фотонов в 2025 году. Об этом он сообщил на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных 29 ноября.

В настоящее время на объекте работы ведутся высокими темпами. Уже готов фундамент под кольцом, скоро запустят дорогу к объекту, сибирские предприятия изготавливают оборудование.

Основной объем оборудования изготавливает Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Так, учреждение выпустило первый высокочастотный резонатор, отвечающий за ускорение электронов в бустере СКИФ. Всего же для бустера ЦКП «СКИФ» потребуется три таких резонатора.

29 ноября на СКИФ доставили хатчи, изготовленные Томским политехническим университетом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Новосибирске мужчина украл из чужой квартиры два холодильника и лестницу
В Новосибирске на Северном объезде водитель кроссовера влетел в грузовик
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир