09:25 (мск), источник: Прецедент
Путин подтвердил запуск СКИФа в 2025 году
Президент Владимир Путин подтвердил запуск СКИФа в 2025 году. Соответствующее заявление он сделал на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных.
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Владимир Путин подтвердил запуск Сибирского кольцевого источника фотонов в 2025 году. Об этом он сообщил на встрече с участниками III Конгресса молодых учёных 29 ноября.
В настоящее время на объекте работы ведутся высокими темпами. Уже готов фундамент под кольцом, скоро запустят дорогу к объекту, сибирские предприятия изготавливают оборудование.
Основной объем оборудования изготавливает Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Так, учреждение выпустило первый высокочастотный резонатор, отвечающий за ускорение электронов в бустере СКИФ. Всего же для бустера ЦКП «СКИФ» потребуется три таких резонатора.
29 ноября на СКИФ доставили хатчи, изготовленные Томским политехническим университетом.